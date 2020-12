क्राइम ब्रांच ने वेश्यावृत्ति रैकेट का किया भंडाफोड़ , 4 विदेशी महिला हिरासत में

नई दिल्ली। केंद्रीय अपराध शाखा की एक टीम ने एक सूचना के आधार पर दो स्थानों पर छापेमारी की। इनमें से एक मामले में अपराध शाखा ने सेक्स रैकेट का भंडाफोड किया तो दूसरा मामला क्रिकेट सट्टेबाजी से जुड़ा है। सेक्स रैकेट मामले में सेंट्रल क्राइम ब्रांच ने विदेशी मूल की चार महिलाओं को हिरासत में लिया है। जबकि क्रिकेट सट्टेबाजी के मामले में बेंगलूरु क्राइम बा्रंच के संयुक्त आयुक्त ने बताया कि भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे टी-20 मैच के दौरान सट्टेबाजी की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर क्राइम ब्रांच ने छापेमारी की। सट्टेबाजों के पास से 4.5 लाख रुपए बरामद हुए हैं।

2 raids done by Central Crime Branch (CCB). One prostitution racket unearthed & 4 women of foreign nationality rescued. In 2nd case, a cricket betting racket busted, betting was being done for INDvAUS T20 match. Rs 4.5 Lakhs seized: Bengaluru Joint Commissioner of Police (Crime)