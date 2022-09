अब रांची में दुमका जैसी दरिंदगी, घर में घुसकर आदिवासी बच्ची की लूटी इज्जत, आरोपी सहरुद्दीन गिरफ्तार

Crime in Jharkhand: झारखंड में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। दुमका के अंकिता मर्डरकेस की दरिंदगी को सुनकर पूरे देश में आक्रोश का माहौल है। इस बीच अब एक ऐसा ही मामला राजधानी रांची से सामने आया है। जहां एक आदिवासी लड़की के घर में घुसकर एक मुस्लिम युवक ने रेप की घटना को अंजाम दिया।

Crime in Jharkhand: झारखंड के सियासी संकट के बीच राज्य में अपराध का ग्राफ बढ़ा है। खास कर महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाएं काफी तेजी से बढ़ी है। दुमका और चतरा के बाद अब राजधानी रांची से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां 15 वर्षीय एक आदिवासी बच्ची के साथ उसके घर में घुसकर रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

Crime in Jharkhand: Rape with Minor Adivasi Girl in Ranchi Accused Arrested