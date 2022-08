बिहार में अपराधियों का बोलबाला, पटना में कोचिंग से घर लौट रही 9वीं की छात्रा को मारी गोली, वारदात CCTV में कैद

Crime in Patna: बिहार में अपराधियों का हौसला बुलंद है। बीते कुछ दिनों से राज्य में अपराध की ऐसी-ऐसी घटनाएं सामने आई जिससे बिहार की नई सरकार के साथ-साथ पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में है। अब राजधानी पटना में कोचिंग से घर लौट रही एक छात्रा को गोली मार दी गई।

Crime in Patna: 16 Year Old Student Returning from Coaching Shot see Video