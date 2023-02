असम में श्रद्धा मर्डर केस जैसा कांड, महिला ने पति और सास की हत्या की, शव के टुकड़ों को फ्रिज में छिपाया

Assam Crime News: राजधानी दिल्ली के श्रद्धा वाल्कर मर्डर केस में आरोपी ने जिस तरह की दरिंदगी की थी, उसे लेकर यह केस पूरे देश में चर्चित रहा। अब श्रद्धा मर्डर केस जैसी ही एक और दिल दहला देने वाली घटना असम से सामने आई है। जहां एक महिला ने अपने पति और सास की हत्या की।

Crime Like Shraddha Murder Case in Assam Lady Killed her Husband and Mother in Law