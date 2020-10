शरीर के इस अंग में छिपाकर दुबई से लेकर आ रहा था सोना, केरल कस्टम ने दबोचा

नई दिल्ली। गोल्ड स्मलिंग के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। जबकि इन मामलों में केरल के नेताओं तक नाम सामने आ रहे हैं। सोने की तस्करी का एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसे जानकर आप भी हैरान जाएंगे। केरल कस्टम ने सोमवार को एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है, जिसने करीब आधा किलो सोना शरीर के एक ऐसे अंग में छिपाया हुआ था, जिसके बारे में जानकर आपको भी ताज्जुब होगा। यह सोना कस्टम ने कैप्सूल के रूप में जब्त किया है।

Customs at Kozhikode International Airport seized 435.5 grams of compound gold from a passenger who arrived from Dubai yesterday. The compound gold was in two capsule-shaped packets concealed in the rectum of the passenger: Commissionerate of Customs (Preventive), Kochi. #Kerala pic.twitter.com/IsOcoqC5zF