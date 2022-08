Cyber Crime: लोगों को फंसाकर ऐंठ लिए 2 मिलियन डॉलर, जानिए क्या है 'Hi Mum' कोड?

समय के साथ-साथ ऑनलाइन खरीद-बिक्री का कारोबार लगातार बढ़ रहा है। इसके साथ ही साइबर ठगी के मामलों में भी तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। साइबर क्रिमिनल शातिर तरीके अपनाकर लोगों को अपने जाल में फंसा रहे हैं। ऐसा है एक मामला सामने आया है जिसमें Hi Mum कोड के जरिए लोगों के साथ बड़ी ठगी हुई।

कैशलेस के बढ़ते चलन की वजह से बड़ी संख्या में लोग ऑनलाइन ट्रांजक्शन करने लगे हैं। ऐसे में साइबर अपराधियों ने भी लोगों को ठगने के लिए नए-नए हथकंडे अपनाना शुरू कर दिए हैं। इस समय विदेशों में 'Hi Mum' कोड ने सनसनी मचा रखी है। इस कोड के जरिए साइबर अपराधियों ने कई लोगों को बड़ी ठगी को अंजाम दिया है। यही वजह है कि, जिसको देखते हुए इसे स्कैम कहा जा रहा है। खास बात यह है कि, इस फ्रॉड के चलते मोबाइल फोन यूजर्स को सतर्क रहने के लिए कहा गया है।

Cyber Crime Squad Hi Mum Warning After More Than 2 Million Dollar Fraudulent