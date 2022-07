नवजोत सिंह सिद्धू को जेल में मिला दिग्गज हस्ती का साथ, एक ही बैरक में रहेंगे दोनों, 6 VIP से भरा है पटियाला जेल

पंजाब के पटियाला जेल में सजा काट रहे कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को एक और साथी मिल गया है। खास बात यह है कि उनके साथ एक ही बैरक में रहने वाला ये साथी भी दिग्गज हस्ती है। पटियाला जेल में अलग-अलग मामलों में सजा काट रहे कुल 6 वीआईपी इस वक्त बंद हैं।

कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में शुमार नवजोत सिंह सिद्धू इन दिनों पटियाल जेल में सजा काट रहे हैं। खास बात यह है कि उनको जेल में अपना पुराना दोस्त और साथी मिल गया है। ये दिग्गज हस्ती और कोई नहीं बल्कि बॉलीवुड सिंगर दलेर मेहंदी है। मानव तस्करी के एक मामले में गुरुवार को उन्हें जेल भेजने का आदेश दिया गया है। पंजाबी गायक दलेर मेहंदी को वही बैरक आवंटित किया गया है, जहां पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को रखा गया है। यही नहीं एक और खास बात यह है कि इस वक्त पंजाब का पटियाला जेल VIP कैदियों से भरा हुआ है।

Daler Mehndi And Navjot Singh Sidhu Living In Same Barrack, Six VIP In Patiala jail