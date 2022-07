दिल्ली में 50 साल के व्यक्ति का फ्रिज में मिला शव, जांच में जुटी पुलिस

दिल्ली के सीलमपुर इलाके में 50 साल के व्यक्ति का शव मिला है, जिसके बाद पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि वह घर में अकेला रह रहा था। उसकी पत्नी व बच्चे अलग रहते हैं, आगे की जांच की जा रही है।

पूर्वोत्तर दिल्ली के सीलमपुर इलाके में 50 साल के व्यक्ति का शव उसी के घर में फ्रिज में मिला है। पुलिस ने बताया कि शुक्रवार शाम करीब 7.15 उन्हें इसकी सूचना देते हुए एक कॉल आया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो फ्रिज में एक शव मिला। मृत पाए गए व्यक्ति की पहचान जाकिर के रूप में हुई है। इसके साथ ही पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि वह घर में अकेला रहता था, उसकी पत्नी व बच्चे अलग-अलग रहते हैं। उसकी हत्या के पीछे संपत्ति विवाद बताया जा रहा है।

Dead body of 50 year old man found in fridge in Delhi, police engaged in investigation