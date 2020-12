Delhi : विष्णु गार्डन में घर की छत गिरने से 3 की मौत, 6 घायल

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में एक दर्दनाक हादसे की खबर है। दिल्ली के विष्णु गार्डन इलाके में एक घर की छत गिरने से तीन लोगों की मौत होने की सूचना है। जानकारी के मुताबिक इस घटना में 6 लोग घायल भी हुए हैं। घटना की सूचना मिलने के तत्काल बाद फायरकर्मी मौके पर पहुंच गए हैं। घटनास्थल से मलबा हटाने का काम जारी है। वहीं घायलों को पास के अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। स्थानीय पुसिल ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

Delhi: Three people dead, six injured in a house roof collapse, in Vishnu Garden area. A team of the fire department is present at the spot