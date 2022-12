दिल्ली एयरपोर्ट पर महिला के शरीर से निकले कोकीन के 82 कैप्सूल, कीमत 15 करोड़

Drugs Smuggling: ड्रग्स की तस्करी में तु डाल-डाल, मैं पात-पात वाली कहानी चलती रहती है। तस्करी पर नकेल के लिए नारकोटिक्स विभाग के साथ-साथ सुरक्षा बल जितने मुस्तैद रहते हैं, स्मग्लर भी उतने ही अलग-अलग तरह के तरीके इजाद करते रहते हैं। ताजा मामला दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सामने आया है, जहां एक महिला के शरीर से 15 करोड़ से अधिक के ड्रग्स निकाले गए।

Delhi: 82 Capsules of Cocaine recovered from Woman Body at airport worth more than 15 Crores