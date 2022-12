दो साल के इकलौते बेटे को छत से फेंका, फिर खुद भी तीसरी मंजिल से लगाई छलांग, हालत नाजुक

Delhi News: दो साल के मासूम बेटे को फेंककर एक शख्स ने खुद भी छत से छलांग लगा दी। मामला राजधानी दिल्ली से सामने आया है। इस घटना में पिता-पुत्र दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है। दोनों को हॉस्पिटल से ट्रामा सेंटर रेफर किया गया है। इधर पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है।

Delhi: After Throwing Son from Roof Man Jumped from Third Floor of Building in Kalkaji