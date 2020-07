Tablighi Jamaat Case: तबलीगी जमात मरकज पहुंचे 8 देशों के 76 विदेशियों को मिली जमानत

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने बीते मार्च में निजामुद्दीन मरकज में तबलीगी जमात ( Tablighi Jamaat Nizamuddin Markaz ) के कार्यक्रम में शामिल हुए आठ अलग-अलग देशों के 76 विदेशी नागरिकों को गुरुवार को जमानत ( Delhi court grants bail ) दे दी। दिल्ली स्थित साकेत कोर्ट की मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट गुरमोहन कौर ने इन 76 जमातियों को 10,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी।

विदेशी नागरिकों की ओर से पेश वकील एस हरिहरन ने बताया कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सिद्धार्थ मलिक ने यह आदेश तब दिया जब मलेशिया के वकील ने हल्के आरोप लगाकर कम सजा की मांग की थी। हरन के अनुसार, शिकायतकर्ता (लाजपत नगर के सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट), लाजपत नगर क्षेत्र के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त और निज़ामुद्दीन के इंस्पेक्टर ने अदालत से कहा कि उन्हें उनकी दलीलों से कोई आपत्ति नहीं है और तबलीगी जमात ( Nizamuddin Tablighi Jamaat ) के विदेशी नागरिकों को रिहा कर दिया गया।

इससे पहले गुरुवार को अदालत ने मलेशिया के 60 नागरिकों को सात-सात हजार रुपये जुमार्ना भरने के बाद रिहा कर दिया था। याचिका समझौता प्रक्रिया के तहत हल्के आरोप स्वीकार करने के बाद अदालत ने इन विदेशियों को मुक्त कर दिया था।

A Delhi Court grants bail to 76 foreign nationals from 8 countries who participated in the Tablighi Jamaat congregation at Nizamuddin Markaz. They were granted bail on the personal bond of Rs 10,000 each.