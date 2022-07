दिल्लीः पति की हत्या के लिए दो पत्नियों ने बेटी के साथ 3 साल तक रची साजिश, हायर किया शूटर

दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारी संजीव कुमार के मर्डर केस में अहम खुलासा हुआ है। दरअसल संजीव कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में अब चौंकाने वाली बात सामने आई है। संजीव कुमार की हत्या के पीछे उसकी दो पत्नियों को बेटी की ही साजिश थी।

Published: July 11, 2022 11:37:43 am

दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारी संजीव कुमार की हत्या मामले में अब एक अहम खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस ने जांच के दौरान इस मामले में चौंकाने वाला खुलासा किया है। पुलिस ने बताया है कि संजीव कुमार की हत्या के पीछे उसकी दो पत्नियों और बेटी का ही हाथ है। इन तीनों ने मिलकर संजीव कुमार को मारने की साजिश रची थी। खास बात यह है कि ये साजिश के एक दो नहीं बल्कि पूरे तीन वर्षों से रची जा रही थी। पुलिस ने इस मामले में फिलहाल संजीव कुमारी की बेटी को भी गिरफ्तार कर लिया है।

Delhi DTC Employee Murder Wife Ex Wife And Daughter Hired Shooter To Kill Husband