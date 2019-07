दिल्लीः झिलमिल रबड़ फैक्ट्री में लगी आग, तीन लोगों की दर्दनाक मौत

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर सामने आई है। यहां के झिलमिल औद्योगिक क्षेत्र ( Jhilmil Industrial area ) में स्थित एक रबड़ फैक्ट्री में शनिवार सुबह भीषण आग ( Delhi fire break out in rubber factory ) लगने की वजह से तीन लोगों की मौत ( 3 died ) हो गई। मरने वालों में दो महिलाएं और एक पुरुष शामिल हैं। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 26 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं।

36 घंटों में दूसरी घटना

दरअसल राजधानी में आग लगने की 36 घंटे के अंदर यह दूसरी घटना है। इससे पहले दिल्ली के बसई दरापुर स्थित सरकार कर्मचारी राज्य बीमा मॉडल अस्पताल में आग लगने से हड़कंप मच गया था।

Delhi: Fire breaks out in a rubber factory in Jhilmil industrial area. 26 fire tenders present at the spot pic.twitter.com/eHEqPEZ2HE