दिल्ली: मुंडका इलाके में लकड़ी के गोदाम में लगी आग, दमकल की 21 गाड़ियां पहुंची

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। अनाज मंडी के बाद अब मुंडका इलाके में आग लगने की खबर की सामने आई है।

यहां शनिवार सुबह एक लकड़ी के गोदाम में आग लग गई। गोदाम से धुआं और आग की लपटें निकलता देख लोगों की चीख निकल गई।

घटना की सूचना पर पहुंची दमकल की 21 गाड़ियों ने आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया है। हालांकि इस दौरान किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है।

Delhi: fire breaks out in Mundka area.12 fire tenders rushed to spot. More details awaited.

आपको बता दें कि इससे पहले दिल्ली स्थित अनाज मंडी इलाके की चार मंजिला बिल्डिंग में भीषण आग लग गई थी। इस हादसे में 43 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी।

मरने वालों में अधिकांश लोग बिहार के रहने वाले थे और यहां एक फैक्ट्री में काम करते थे। हादसे के समय सभी लोग सोए हुए थे। .

ज्यादातर लोगों की मौत दम घुटने व जहरीली गैस फेफड़ों में भरने से हुई थी। आग इतनी भयानक थी कि आसपास की दो बिल्डिंग भी इसकी चपेट में आ गई थी।

पुलिस ने इस मामले में फैक्टी संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है।

Delhi: Fire breaks out in a godown in Mundka area. 21 fire tenders present at the spot. pic.twitter.com/Omx5IleMav