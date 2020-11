Delhi : मुंडका इलाके के एक गोदाम में लगी आग, 1 की मौत

नई दिल्ली। दिल्ली के मुंडका इलाके में बीती रात एक गोदाम में आग लगने के बाद अफरातफरी मच गई। आग की चपेट में आकर एक शख्स की मौत हो गई। इस घटना की सूचना मिलने के 12 फायर टेंडर ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। आग लगने की वजह क्या थी इसका अभी पता नहीं चला है। माना जा रहा है कि आग लगने का कारण आतिशबाजी भी हो सकती है। लेकिन इसकी किसी ने अधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की है।

Delhi: One person died in a fire that broke out at a godown last night in Mundka area. Twelve fire tenders reached the spot and the fire was doused.