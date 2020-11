दिल्ली हाईकोर्ट का आप नेता ताहिर हुसैन की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने निलंबित आप नेता ताहिर हुसैन की जमानत याचिका के मामले पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि दिल्ली हिंसा के दौरान कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था। जिसमें ताहिर हुसैन भी शामिल था। उसने दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत याचिका डाली थी।

Delhi High Court has issued notice to Delhi Police on suspended AAP leader Tahir Hussain's bail petition, in connection with a case related to North East Delhi violence.