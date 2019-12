दिल्ली अवैध फैक्ट्री आग मामला: मसीहा बनकर आया फायर ब्रिगेड का ये कर्मचारी, अकेले बचाई कई लोगों की जान

नई दिल्ली। दिल्ली के रानी झांसी रोड़ स्थित अवैध फैक्ट्रियों में लगी भीषण आग ने अब तक 43 लोगों की जान ले ली है। वहीं 50 से ज्यादा लोग घायल हैं। इस भयावक अग्निकांड ने दिल्ली समेत पूरे देश को हिला दिया है। फायर ब्रिगेड की टीम ने अभी तक 54 लोगों को रेस्क्यू कर बचाया है। राहत और बचाव काम अभी भी जारी है। इस बीच फायर ब्रिगेड का एक कर्मचारी आग में फंसे लोगों के लिए मसीहा बनकर सामने आया।

यह भी पढ़ें-इमारत में बनी फैक्ट्री का मुख्य दरवाजा बंद था, एक ही गांव के 30 लोग एकसाथ सो रहे थे

राजेश शुक्ला नाम के इस दमकलकर्मी ने अकेले लगभग 11 लोगों की जान बचाई। सकरी गलियां होने की वजह से एंबुलेंस गली में अंदर नहीं आ पा रही थी। रेस्क्यू के लिए टैंपों लगाई गई थी। राजेश शुक्ला ने अपने कंधे पर लादकर कई घायलों को टैंपों तक पहुंचाया।

फरिस्ता बनकर आए दमकलकर्मी

भयानक आग में फंसे लोगों के लिए दमकलकर्मी किसी फरिस्ते से कम नहीं थे। जैसे ही आग की खबर फायर ब्रिगेड को लगी बिना देरी किए दमकल की कई गाड़िया घटना स्थल पर पहुंच गई।दमकल कर्मचारियों ने एक-एक कर लोगों को वहां से निकाला। फिलहाल अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।

बता दें कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन दिल्ली का अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन है। इस घटना में ज्यादातर लोगों की मौत दम घूटने की वजह से हुई है। डॉक्टरों के मुताबिक कुछ लोगों को बेहोशी की हालत में अस्पताल लाया गया। लेकिन बाद में इलाज के दौरान वे मृत पाए गए।

वहीं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी हलत काफी गंभीर है। उन्हें बचाने की कोशिश जारी है। जानकारी के मुताबिक घायलों में कई 50 फीसदी से ज्यादा जल गए हैं। इन घायलों को दिल्ली के अलग -अलग 5 अस्पतालों में इसाज के लिए दाखिल कराया गया है।

बढ़ सकता है मौत का आंकड़ा

दिल्ली पुलिस के मुताबिक घटना स्थल पर अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अभी तक 43 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मौत के ये आंकड़े और भी बढ़ सकते हैं। अभी तक रेस्क्यू कर 54 से ज्यादा लोगों को निकाला जा चुका है।

Delhi fire incident: Chief Minister of Delhi Arvind Kejriwal met the injured admitted at LNJP hospital #DelhiFire pic.twitter.com/zGH81wp1Qw