नई दिल्ली: एयर इंडिया की दिल्ली से कोलकाता जाने वाली फ्लाइट में बम की खबर से हड़कंप मच गया। इस खबर के बाद इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अफरातफरी का माहौल बन गया।एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या AI-020 में बम होने की बात कही गई थी। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक दिल्ली से कोलकाता जाने वाली फ्लाइट में किसी शख्स ने बम होने की सूचना दी। आनन फानन में फ्लाइट में बैठे लोगों को खाली करवाया गया। हालांकि अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि कॉल कहां से और किसने की थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं सभी यात्री सुरक्षित हैं।

यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया

दरअसल एयर इंडिया का विमान 248 यात्रियों को लेकर कोलकाता के लिए रवाना होने वाला था। विमान को दोपहर ढाई बजे उड़ान भरनी थी। लेकिन इसी वक्त आईजीआई एयरपोर्ट के एयर इंडिया ऑफिस में एक फोन आया कि उस फ्लाइट में बम है। जिसके बाद सुरक्षा अधिकारियों ने आनन फानन में विमान में बैठे यात्रियों को बाहर निकलने को कहा। साथ ही पूरे विमान की जांच की गई है।

Bomb threat call received by Air India's call centre for their AI-020 Delhi-Kolkata flight. The flight is in Delhi, all passengers have de-boarded, security check underway. pic.twitter.com/chlDzDzpai