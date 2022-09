Delhi News: 4 करोड़ के गहने लूटने वाले चोरों पर भारी पड़ी 10 रुपए की चाय, अपनी इस एक गलती के कारण हुए गिरफ्तार

पुलिस की वर्दी में आए बदमाशों ने कूरियर कंपनी के कर्मचारी की आंखों में मिर्च पाउडर डालकर 4 लाख के गहने लुटने की घटना को अंजाम दिया था। गहनों से भरा बैग लेकर लूटेरे राजस्थान भाग गए थे। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ के लिए दिल्ली लेकर आ रही है।

दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में हुई 4 करोड़ के गहनों की लूट के मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन चारों लुटेरों को राजस्‍थान से गिरफ्तार किया। बदमाशों को पकड़ने में पुलिस की सबसे बड़ी मददगार 10 रुपये की वो चाय बनी, जो लुटेरों ने लूट की वारदात को अंजाम देने से पहले पहाड़गंज में पी थी। चाय की पेमेंट करने के लिए इन चोरों ने एक कैब ड्राइवर को 100 रुपए पेटीएम (Paytm) कर उससे नकद लिया था। पेटीएम ट्रांसफर से पुलिस बदमाशों का पता लगाने में कामयाब रही।

Four accused arrested in Delhi's Paharganj robbery case of Jewellery worth four crores