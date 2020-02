क्रिकेट सट्टेबाजी में निकला दाऊद इब्राहिम का कनेक्शन, संजीव चावला ने हैंसी क्रोनिये को दिया था मोबाइल-सिम

नई दिल्ली। तमाम मुश्किलों और 19 साल लंबे इंतजार के बाद ब्रिटेन (लंदन) से प्रत्यर्पित कराकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सट्टेबाज संजीव चावला उर्फ संजय (bookie sanjeev chawla) गुरुवार को दिल्ली पुलिस भारत ले आई। चावला के भारत पहुंचते ही उसके दाऊद इब्राहिम (Dawood Ibrahim) से कनेक्शन का एक और सनसनीखेज खुलासा हो गया। यह खुलासा दिल्ली पुलिस के एसीपी ईश्वर सिंह ने किया। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सट्टेबाजी की जड़ें सबसे पहले खोदने वाले दिल्ली पुलिस के सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) ईश्वर सिंह ही थे।

कौन हैं ईश्वर सिंह

एक जमाने में ईश्वर सिंह (Delhi Police ACP Ishwar Singh) ही दिल्ली पुलिस के वह इकलौते और पहले पुलिस इंस्पेक्टर थे (सन् 2000 में दिल्ली पुलिस अपराध शाखा की एंटी एक्सटॉर्शन सेल में तैनात) जिन्होंने, पूरे मामले का भंडाफोड़ किया। सिंह अब दिल्ली के दक्षिणी जिले के सफदरजंग एन्क्लेव सब-डिवीजन में सहायक पुलिस आयुक्त के पद पर तैनात हैं।

सिंह के मुताबिक, "संजीव चावला (bookie sanjeev chawla) को मैंने पहली बार मार्च 2000 में देखा। उस वक्त वो दिल्ली के होटल ताज मानसिंह की लॉबी में टहल रहा था।"

Sanjeev Chawla, through his counsel, has challenged the custodial remand on the grounds that it was against the extradition treaty signed between the United Kingdom and India. https://t.co/ACpYwZHXfu

हैंसी क्रोनिए-टी-सिरीज कनेक्शन मिला

उन्होंने आगे कहा, "दरअसल, दुबई से करोड़ों रुपये की धन-वसूली मामले की मैं तफ्तीश कर रहा था। उसी दौरान मुझे दुबई से आई एक टेलीफोन कॉल पर संदेह हुआ। छानबीन की और टेलीफोन की बातचीत सुनी तो वो नंबर दिल्ली पुलिस को कैसेट किंग गुलशन कुमार के छोटे भाई किशन कुमार (Kishan Kumar) तक ले गया। कड़ी से कड़ी मिलती गयी। इसी बीच मुझे राजेश कालरा नाम के एक अंतर्राष्ट्रीय सट्टेबाज की टेलीफोन-मोबाइल पर हो रही बातचीत सुनने को मिल गई। यह बातचीत संजीव चावला और हैंसी क्रोनिये (Cricketer Hansie Cronje) के बीच थी।"

एसीपी ईश्वर सिंह के अनुसार, "एक दिन मैं चुपचाप राजेश कालरा (Rajesh Kalra) की कार का पीछा करने लगा। रास्ते में उसकी कार पंचर भी हो गई। दरअसल, उस वक्त वो (राजेश कालरा) संजीव चावला के जरिये हैंसी क्रोनिये के पास एक नया मोबाइल सिम-कार्ड देने जा रहा था। वह सिमकार्ड हैंसी तक पहुंचा भी दिया गया। उसी दिन और उसी वक्त संजीव चावला को मैंने पहली और आखिरी बार देखा।"

वर्ष 2000 में सट्टेबाजी का मामला दर्ज

एसीपी ईश्वर सिंह ने बताया, "बाद में उस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सट्टेबाजी मामले में मेरी ही शिकायत पर 6 अप्रैल 2000 को दिल्ली पुलिस ने आपराधिक मामला दर्ज किया। जिस दिन मेरी शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई, उस दिन भारत की संसद चल रही थी। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी (Former PM Atal Bihari Vajpayee) बोल रहे थे। संसद को पता चला कि इस मामले में कई देसी-विदेशी क्रिकेट खिलाड़ी फंस सकते हैं, तो भारतीय क्रिकेटरों के खिलाफ जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के हवाले कर दी गई।"

BCCI Anti Corruption Unit chief, Ajit Singh to ANI on alleged bookie #SanjeevChawla (in file pic): Delhi Police is looking into the matter, our officers in Delhi will take follow-up. If permitted we'd like to talk to him(Chawla). Our Anti-Corruption Unit will contact Delhi Police pic.twitter.com/GzsqCeJKYA