दिल्ली: विधानसभा चुनाव से पहले हथियारों का जखीरा बरामद, मचा हड़कंप

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव ( Delhi Vidhan Sabha Election ) की सरगर्मी चरम पर है। सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। लगातार प्रचार-प्रसार और नामांकन का दौर जारी है। लेकिन, चुनाव से ठीक पहले दिल्ली में हथियारों ( Arms ) का जखीरा मिलने से हड़कंप मच गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ( Delhi Police Special Sail ) ने दो तस्करों को गिरफ्तार भी किया है।

जानकारी के मुताबिक, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सोमवार को हथियारों के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस ने इनके पास से 67 पिस्टल बरामद भी किए हैं। विधानसभा चुनाव के पहले दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के द्वारा की गई यह बरामदगी बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मेरठ के लिसाड़ी गेट इलाके में करीब एक साल से चल रही अवैध हथियार बनाने की एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने करीब 67 अवैध हथियारों के साथ दो लोगो नूर हशन और संजीव उर्फ मुन्ना को गिरफ्तार किया है। इतना ही नहीं हथियारों के साथ भारी तादात में अवैध हथियारों को बनाने का समान भी बरामद किया गया है।

Delhi: Two arms suppliers with 67 pistols arrested by Delhi Police Special Cell today. More details awaited. pic.twitter.com/AcCCik5rNN