यूपी को दहलाना चाहते थे गिरफ्तार तीन ISIS आतंकी, विदेशी हैंडलर की तलाश में दिल्ली पुलिस

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने गुरुवार सुबह मुठभेड़ के बाद जिन तीन इस्लामिक स्टेट (आईएसआईएस) प्रभावित आतंकवादियों को दबोचा है, वे कई साल से एक हिंदूवादी नेता की हत्या के बाद से फरार थे। हत्या की उस वारदात को इन आतंकवादियों ने सन 2014 में अंजाम दिया था। पुलिस विदेश में बैठे इनके हैंडलर की तलाश कर रही है।

दिल्ली पुलिस की बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ में स्पेशल सेल ने पकड़े 3 ISIS आतंकी

गुरुवार को यह जानकारी दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के एक अधिकारी ने दी। अधिकारी के मुताबिक, गिरफ्तार आतंकवादियों के नाम अब्दुल नवाज, मुइनुद्दीन उर्फ मोइद्दीन व एक अन्य है। सन 2014 में इन आतंकवादियों ने अपने तीन अन्य साथियों के साथ मिलकर एक हिंदूवादी नेता की हत्या कर दी थी, तभी से ये सब फरार थे। इनकी तलाश तमिलनाडु पुलिस को भी थी।

दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के अधिकारियों के मुताबिक, इन 6 आतंकवादियों में से 3 हिंदूवादी नेता की हत्या के बाद नेपाल भाग गए थे। जो भारत में बचे, उन्हें ही दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम ने मुठभेड़ के बाद गुरुवार को सुबह के वक्त उत्तरी-पूर्वी दिल्ली के वजीराबाद इलाके से दबोच लिया।

PS Kushwaha, DCP (Special Cell),Delhi: 3 pistols of 9mm recovered. They were conspiring to carry out terrorist strike in UP/NCR. They were receiving instructions from foreign handler via social media. Preliminary probe reveals this is ISIS inspired module. Investigation underway.