नई दिल्ली: गणतंत्र दिवस से पहले सुरक्षाबलों ने बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया है। सुरक्षाबलों ने जैश-ए-मोहम्मद के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। आतंकी अब्दुल लतीफ घनी और हिलाल गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कहा कि हमें गुप्त सूचना मिली थी कि जैश ए- मोहम्मद का आतंकी दिल्ली में बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। हाल ही में जैश के मास्टरमाइंड आतंकी ब्दुल लतीफ श्रीनगर में ग्रेनेड हमला किया था। 20 और 21 जनवरी की रात सूचना के आधार पर दिल्ली स्पेशल सेल की टीम जम्मू और कश्मीर जाकर आतंकियों को धर दबोचा है। इनके पास से बड़ी मात्रा में हथियार और 2 IED भी बरामद किए गए हैं।

Delhi Police Special Cell: An input was received from a very reliable source that a terrorist of JeM who is mastermind of spree of recent grenade attacks in Srinagar & around is now planning similar terror strikes in heavy footfall areas in Delhi during Republic Day Celebrations

बड़े हमले की थी साजिश

आतंकियों से पूछताछ के बाद पुलिस ने कहा कि ये आतंकी 26 जनवरी के मौके पर देशभर में बड़ी आतंकी घटना करने के फिराक में थे पुलिस को अभी कई अहम खुलासे होने की उम्मीद है।

Special Cell: The other terrorist Hilal from Bandipora had carried out the recee of target areas in Delhi. Information about the module was shared with Srinagar Police who have also thereafter arrested terrorists of this module involved in grenade attacks in J&K