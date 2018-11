दिल्ली: सिग्नेचर ब्रिज पर दर्दनाक हादसा, सेल्फी लेने के चक्कर में गई दो लोगों की जान

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में बने सिग्नेचर ब्रिज पर दर्दनाक हादसे की ख़बर है। सेल्फी लेने के चक्कर में दो युवकों की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक ब्रिज पर दो युवक सेल्फी लेने गए थे। दोनों युवक बाइक पर सवार थे। इसी दौरान सेल्फी लेते हुए उनकी बाइक डिवाइडर से टकरा गई और वे पुल से नीचे रेत पर जा गिरे, जिससे उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है।

सुबह करीब 9 बजे हुआ हादसा

जानकारी के मुताबिक हादसा शुक्रवार सुबह करीब 9 बजे का है। सेल्फी लेते हुए पुल पर जिस जगह इन युवकों की बाइक टकराई, उस जगह एक बड़ा गैप था। इसी गैप की वजह से उनकी बाइक पुल से नीचे जा गिरी और युवकों की मौत हो गई।

Delhi: Two bike-borne persons died when they fell off their motorcycle after it rammed into a divider at signature Bridge, earlier this morning.