CM केजरीवाल-LG के साथ अमित शाह की बैठक शुरू, दिल्ली हिंसा में अब तक सात की मौत

नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन कानून ( CAA ) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर ( NRC ) को लेकर एक बार फिर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। विगत 22 जनवरी को उत्तर-पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद ( Jaffrabad ) में भड़की हिंसा अब धीरे-धीरे दूसरे इलाकों में भी तेजी से फैल रही है। सोमवार को कई इलाकों में जमकर उपद्रव मचाया गया, जो मंगलवार को भी जारी है। इस हिंसा में एक पुलिसकर्मी समेत अब तक सात लोगों की मौत हो चुकी है।

LIVE UPDATES

- उत्तर-पूर्वी दिल्ली में तनाव के बीच गृह मंत्री अमित शाह ( Amit Shah ) की आपात बैठक शुरू

- इस बैठक में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल अनिल बैजल भी मौजूद हैं।

- बैठक में पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक, कांग्रेस नेता सुभाष चोपड़ा, बीजेपी नेता मनोज तिवारी, रामवीर सिंह बिधुड़ी भी मौजूद।

Delhi: Union Home Minister Amit Shah is chairing a meeting with Delhi CM Arvind Kejriwal , Lt Governor Anil Baijal, Police Commissioner Amulya Patnaik, Congress leader Subhash Chopra, BJP leaders Manoj Tiwari & Rambir Singh Bidhuri and others. #NortheastDelhi pic.twitter.com/iz2ohNeSNo

जानकारी के मुताबिक, गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ( Anil Baijal ), मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ( Arvind Kejriwal ) समेत सभी पार्टियों के प्रतिनिधि की आज दोपहर 12 बजे बैठक बुलाई गई है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में दिल्ली हिंसा को लेकर गंभीर चर्चा हो सकती है और कोई ठोस कदम उठाया जा सकता है। इधर, उत्तर-पूर्वी दिल्ली के उपायुक्त कार्यलय में पुलिस के आला अधिकारियों की बैठक चल रही है। जिन इलाकों में अभी भी तनाव बना हुआ है, वहां पुलिस फोर्स भेजी जा रही है।

Delhi Police on violence in #NortheastDelhi yesterday: A total of 7 deaths were reported - 1 police personnel and 6 civilians lost their lives. pic.twitter.com/JhYHmKbyxk