दिल्ली हिंसाः आईबी कर्मी अंकित शर्मा की मौत को लेकर बड़ा खुलासा

नई दिल्ली। उत्तर-पूर्वी दिल्ली में भड़की हिंसा ( Delhi Violence ) में बेमौत मारे गए भारतीय खुफिया एजेंसी (Intelligence Bureau) के सुरक्षा सहायक अंकित शर्मा की हत्या के मामले में कई सनसनीखेज खुलासे सामने आए हैं। पता चला है कि घटना वाले दिन अंकित शर्मा ( IB Personnel Ankit Sharma ) उपद्रवियों को शांत कराने के लिए घर से बाहर निकले थे, लेकिन देखते ही देखते वह खुद ही भीड़ के बीच 'पीड़ित' के रूप में बुरी तरह फंस गए। उन्होंने भीड़ को चीख-चीख कर बताया कि वह हिंसक भीड़ में शामिल लोगों के पड़ोसी और काफी पहले से परिचित हैं। इसके बाद भी भीड़ ने बेबस-बेकसूर अंकित पर रहम नहीं खाया।

दिल्ली पुलिस ने साधी चुप्पी

आईबी के 26 वर्षीय होनहार युवा सिक्योरिटी असिस्टेंट अंकित शर्मा की नृशंस हत्या को लेकर यह तमाम सनसनीखेज खुलासे बुधवार और गुरुवार को तह तक जाकर की गई पड़ताल में सामने आए हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस ( Delhi Police ) अंकित शर्मा की मौत को लेकर पूरी तरह चुप्पी साधे हुए है। यहां तक कि बुधवार देर शाम करीब सात बजे दिल्ली पुलिस प्रवक्ता मंदीप सिंह रंधावा ने प्रेस-कांफ्रेंस में भी अंकित शर्मा की सनसनीखेज मौत के बारे में कोई अधिकृत जानकारी नही दी।

मौजपुर का एक खतरनाक वीडियो आया सामने, एनएसए अजीत डोभाल ने लगाई दिल्ली पुलिस स्पेशल सीपी की क्लास

पूरी प्रेस कांफ्रेंस के दौरान पुलिस प्रवक्ता रंधावा, यही राग अलाप कर चलते बने कि, 'सब जगह शांति है। ड्रोन से निगरानी कर रहे हैं। पुलिस ने छतों से ईंट-पत्थर ढोना शुरू कर दिया है। 18 एफआईआर दर्ज कर ली गई हैं। पुलिस-अर्धसैनिक बल भरपूर है..।"

"I am saying it openly. If #TahirHussain's call detail records (#CDR) during the days of the riot are probed, then both #SanjaySingh and #Kejriwal's roles in the riots and #AnkitSharma's murder would be revealed," #KapilMishra (@KapilMishra_IND) tweeted.#DelhiRiots #Delhi pic.twitter.com/QfM22argAT