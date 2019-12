Delhi Live: सीलमपुर में भड़की हिंसा के बाद अब हालात काबू, CM केजरीवाल ने की शांति बनाए रखने की अपील

नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन कानून (Citizen Amendment Act) को लेकर देश की राजधानी दिल्ली भी सुलग उठी है। यहां उठा बवाल थमता नजर नहीं आ रहा है। जामिया मिलिया इस्लामिया (Jamia University) यूनिवर्सिटी और रिहायशी इलाकों में भारी हंगामे के बाद अब प्रदर्शन की आग पूर्वी दिल्ली तक पहुंच गई है। पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर इलाके में हिंसा मंगलवार दोपहर हिंसा-आगजनी हुई। ताजा जानकारी के मुताबिक, अब सीलमपुर में हालात काबू में और शांतिपूर्ण हैं। उपद्रवियों को हटा दिया गया है और सीलमपुर मेट्रो स्टेशन के गेट खोल दिए गए हैं।

सीलमपुर हिंसा को लेकर अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बयान सामने आया है। केजरीवाल ने कहा, "मैं सभी दिल्लीवासियों से अपील करता हूं कि शांति बनाए रखें। एक सभ्य समाज में किसी भी प्रकार की हिंसा स्वीकार नहीं की जा सकती। हिंसा से कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। हमें अपनी बात शांति के साथ रखनी चाहिए।"

Delhi CM Arvind Kejriwal: I make an appeal to all the citizens of Delhi to maintain peace. No form of violence is acceptable in a civilised society. Nothing can be gained by violence. We should put forth our opinion peacefully. (file pic) pic.twitter.com/K3Z6hle8Gy — ANI (@ANI) December 17, 2019

इससे पहले सीलमपुर के जाफराबाद इलाके में हजारों की संख्या में भीड़ ने पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेज पर पत्थरबाजी की। पूरे इलाके में तनाव बढ़ चुका है। सीलमपुर दिल्ली का मुस्लिम बहुसंख्यक इलाका है। पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। वहीं, डीएमआरसी ने सावधानी बरतते हुए दिल्ली मेट्रो के सात स्टेशन बंद कर दिए थे।

Alok Kumar, Joint Commissioner of Delhi Police on Seelampur incident: No bullet has been fired. Only tear gas shells used. Situation is under control now. Some police personnel are injured. 2 public transport buses, 1 Rapid Action Force bus&some bikes damaged during the protest. pic.twitter.com/5lelcu6tj4 — ANI (@ANI) December 17, 2019

सीलमपुर हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर आलोक कुमार ने कहा, "एक भी गोली नहीं चलाई गई। केवल आंसू गैस के गोले छोड़े गए। अब हालात नियंत्रण में हैं। कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। प्रदर्शन के दौरान दो सार्वजनिक परिवहन की बसें, एक रैपिड एक्शन फोर्स की बस और कुछ बाइकों को नष्ट किया गया है।"

Delhi: Police take away protesters from the spot in Jafrabad area where a clash broke out between police and protesters, during protest against #CitizenshipAmendmentAct today. Police has also used tear gas shells to disperse the protesters. pic.twitter.com/GU5mzV0dKm — ANI (@ANI) December 17, 2019

कई मेट्रो स्टेशन किए गए बंद

जानकारी के मुताबिक, प्रदर्शनकारियों ने 3 बसों में आग लगा दी। इसके अलावा पुलिस की 2 बाइकों को भी आग के हवाले कर दिया गया। एहतियातन मेट्रो की पिंक लाइन और रेड लाइन के कई मेट्रो स्टेशनों को बंद कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक, जाफराबाद, मौजपुर, वेलकम समेत सात मेट्रो स्टेशनों को बंद कर दिया गया है।

पुलिसकर्मियों पर लगातार पत्थरबाजी की जा रही है। हालांकि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने शुरू कर दिए हैं। पुलिस की तरफ से लगातार शांति की अपील की जा रही है।

Delhi Police sources on Seelampur protest: A protest was scheduled in Jaffrabad,North East Delhi at 2 pm today. People gathered around 1:15 pm&marched towards Seelampur. Initially, protest was peaceful but suddenly violence emerged while they were dispersing. More details awaited pic.twitter.com/J6umQzwOr5 — ANI (@ANI) December 17, 2019

स्थानीय लोग कर रहे हैं प्रदर्शन

इस प्रदर्शन में ज्यादातर स्थानीय लोग शामिल हैं। आपको बता दें कि सीलमपुर के आसपास बहुत ज्यादा आबादी में मुस्लिम रहते हैं। इस पूरे इलाके में जाम भी लग गया है। इसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हैं। इसके चलते सीलमपुर में कई सड़कों पर जाम लग गया है।

सीलमपुर में प्रदर्शन के दौरान उपद्रवियों ने जमकर पत्थरबाजी भी की। इस पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया है, जिसमें कई लोगों के घायल होने की खबर है। जाफराबाद, ब्रह्मपुरी और सीलमपुर में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं।

ड्रोन से नजर रख रही पुलिस

उपद्रवियों पर नजर रखने के लिए दिल्ली पुलिस ड्रोन का सहारा ले रही है। बताया जा रहा है कि सीलमपुर इलाके में काफी तंग गलियां हैं और उपद्रवियों की तादाद काफी ज्यादा है। इसके चलते पुलिस एहतियातन ड्रोन से उनकी हरकतों पर नजर रख रही है।

Watch this video Delhi's #Seelampur , the protesters pelted stones at the police, threw stones at the buses, the police were evacuating the riders. There are school buses. What is this performance like? #CABProtest #ISupportDelhiPolice #IsupportCAB2019 pic.twitter.com/jRrYLnxvqI — Bisma Nazir (@BismaNazir6) December 17, 2019

दिल्ली पुलिस की पिटाई

सीलमपुर में हुए हिंसक प्रदर्शन के दौरान उपद्रवियों ने पुलिसवालों को भी निशाना बनाया। इस संबंध में आए एक वीडियो में दिखाई दे रहा है कि उपद्रवियों द्वारा पुलिस को दौड़ाया गया और इसमें एक पुलिसवाले के पीछे रहने के बाद भीड़ ने उस पर हमला किया।