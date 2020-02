दिल्ली हिंसाः जब दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी पर बरसे एनएसए अजीत डोभाल

नई दिल्ली। दो दिनों से भारी हिंसा से जूझ रही उत्तर-पूर्वी दिल्ली में बुधवार शाम को एक बार फिर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहाकार अजीत डोभाल हालात का जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान स्थानीय लोगों से बात करने के बाद डोभाल अचानक मंगलवार को ही दिल्ली पुलिस में बतौर विशेष आयुक्त के रूप में तैनात किए गए एसएन श्रीवास्तव पर उखड़ गए। मौजपुर में डोभाल ने श्रीवास्तव को जमकर फटकारा और कड़ाई बरतने के निर्देश दिए। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है।

दरअसल, उत्तर-पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद, मौजपुर, बाबरपुर समेत अन्य इलाकों में फैली हिंसा की प्रमुख वजह दिल्ली पुलिस की नाकामी को बताया जा रहा है। दिल्ली पुलिस की इंटेलीजेंस फेल होने के चलते ही हिंसा ने इतना बड़ा रूप ले लिया कि कई इलाकों में कर्फ्यू लगाने के साथ ही दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश तक जारी करने पड़े। दिल्ली पुलिस को अपनी रिजर्व फोर्स के अलावा थाने के 90 फीसदी से ज्यादा कर्मचारियों को तैनात करना पड़ा और रैपिड एक्शन फोर्स व दंगा रोधी फोर्स लगानी पड़ी।

ट्रंप के दिल्ली दौरे के साथ ही बढ़ी हिंसा पर लगाम न लगा पाने के बाद गृह मंत्रालय ने हालात पर काबू पाने की जिम्मेदारी मंगलवार को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहाकार अजीत डोभाल को सौंपी। वहीं, मंगलवार रात ही दिल्ली पुलिस में स्पेशल कमिश्नर के रूप में एसएन श्रीवास्तव को तैनात किया गया।

बुधवार शाम को जब अजीत डोभाल मौजपुर में स्थानीय लोगों से बात कर रहे थे, तब उन्हें पुलिस की कई शिकायतें सुनने को मिलीं। डोभाल ने उन्हें समझाया कि जो हो गया उसे तो वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन अब आगे से कुछ नहीं होगा इसका भरोसा दिलाने आया हूं।

इस बीच मौजपुर के जगदंबा पंचायती धर्मशाला की गली के पास किसी बात पर डोभाल बगल में चल रहे स्पेशल सीपी एसएन श्रीवास्तव पर भड़क गए। मीडिया-पब्लिक-पुलिस सभी की मौजूदगी में डोभाल ने श्रीवास्तव को कड़ाई बरतने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने श्रीवास्तव से कहा- मैं क्या फोर्स कर रहा हूं क्या। आप लोग अपने आप को.. और इसके बाद उनकी आवाज शोर में दब गई।

हालांकि इस दौरान डोभाल की बॉडी लैंग्वेज और स्पेशल सीपी श्रीवास्तव को अपने हाथ से किनारे करने के बाद इधर-उधर करने से यह बिल्कुल साफ हो गया कि वह दिल्ली पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं थे।

