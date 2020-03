Delhi Violence: जिम और मॉडलिंग का शौकीन, पुलिस पर पिस्टल तानने वाला शाहरुख बनाता है Tik Tok वीडियो

नई दिल्ली। दिल्ली हिंसा ( Delhi Violence ) के दौरान पुलिसकर्मी पर पिस्तौल तानने वाले शख्स शाहरुख ( Shahrukh ) को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शाहरुख से शुरुआती पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस ( Delhi Police ) के एडिशनल पुलिस कमिश्नर अजीत कुमार सिंगला ( Ajit Kumar Singla ) ने बताया कि आरोपी ने बिहार के मुंगेर ( Munger ) का बना पिस्टल हिंसा के दौरान इस्तेमाल किया था। उन्होंने बताया कि दिल्ली में फायरिंग करने के बाद शाहरुख अचानक गायब हो गया। दिल्ली से भागने के बाद शाहरुख हरियाणा, पंजाब के जालंधर होते हुए यूपी के बरेली से शामली पहुंचा जहां से पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया।

Ajit Kumar Singla, Additional Commissioner of Police: We're trying to recover the pistol he used. Shahrukh said he fired during protests in a fit of rage. He has no criminal background but his father has a narcotics & fake currency case against him. Further investigation underway https://t.co/ON2IxwPDCI pic.twitter.com/11lEUJTr0N

एडिशनल पुलिस कमिश्नर अजीत कुमार का कहना है कि पिस्टल को बरामद करने की कोशिश की जा रही है। शुरुआती पूछताछ में तैश में आकर उसने फायरिंग की बात स्वीकार की। उन्होंने बताया कि शाहरुख मॉडलिंग करता है, टिकटॉक विडियो भी बनाता है। ये जिम का भी शौकीन है। सेकेंड ईयर बीए तक पढ़ा हुआ है। इसने अपना म्यूजिक विडियो भी बना रखा है।

दिल्ली पुलिस का कहना है कि शुरुआती पूछताछ में शाहरुख ने बताया कि वो अकेले ही प्रोटेस्ट में आया था। अभी उसे अदालत में पेश करना है, पूछताछ बाद में करेंगे। पुलिस का कहना है कि दिल्ली से भागने के लिए शाहरुख ने एस्टीम गाड़ी का इस्तेमाल किया था। उन्होंने कहा कि आप पार्षद ताहिर हुसैन के साथ कनेक्शन पर भी उससे पूछताछ की जाएगी।

Ajit Kumar Singla, Additional Commissioner of Police: Shahrukh has been charged under section 307 (attempt to murder), 186, and 353 of IPC and Arms Act. Further sections will be added during the course of investigation if needed. We will try to get his maximum possible remand. https://t.co/ON2IxwPDCI pic.twitter.com/mzikS3QCza