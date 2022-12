हुस्न के जाल में फंसाकर बिजनेसमैन से 80 लाख की वसूली करने वाली यूट्यूबर नामरा कादिर की ऐसे खुली पोल

Submitted by:

नई दिल्लीPublished: Dec 07, 2022 11:20:09 am

Youtuber Namra Qadir Honeytrap: दिल्ली के शालीमार गार्डन में रहने वाली यूट्यूबर नामरा कादिर ने एक बिजनेसमैन को हनीट्रैप में फंसा कर 80 लाख रुपए की वसूली की। बिजनेसमैन की शिकायत पर नामरा कादिर को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस उसके सहयोगी और पति को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी कर रही है।

Delhis Youtuber namra qadir Arrested Accused of Looting 80 lakhs From A Businessman by honey trapping