जम्मू-कश्मीर में श्रद्धा जैसा कांड...होली की छुट्टियां मनाने गई सुमेधा शर्मा की बॉयफेंड जौहर महमूद ने की हत्या

होली की छुट्टियां मनाने गई डॉक्टर सुमेधा शर्मा की बॉयफेंड जौहर महमूद ने चाकू से गोदकर हत्या कर दी। हत्या की वारदात को अंजाम देने के लिए आरोपी हत्यारे ने जौहर ने किचन में यूज होने वाले चाकू का यूज किया।

Doctor Sumedha Sharma went to Jammu-Kashmir on Holi, boyfriend Mehmood killed her with a knife