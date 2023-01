बिहारः राजनाथ सिंह के करीबी और BJP से चुनाव लड़ चुके रिटायर्ड प्रोफेसर और उनकी पत्नी की हत्या

Double Murder in Bihar: बिहार के भोजपुर जिले में डबल मर्डर सनसनी फैल गई है। यहां रिटायर्ड प्रोफेसर और उनकी पत्नी की लाश उनके घर से बरामद किया गया है। मृतक प्रोफेसर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के करीबी और भाजपा से जुड़े बताए जा रहे हैं। वो पहले बीजेपी से विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके थे।

Double Murder in BIhar: Dead Bodies of Retired Professor Couple Found in House in Arrah