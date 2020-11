DRI ने अंतरराष्ट्रीय ड्रग रैकेट का किया भंडाफोड़, 2 अफ्रीकी नागरिक सहित 4 गिरफ्तार

नई दिल्ली। राजस्व खुफिया निदेशालय ( DRI ) ने पिछले तीन दिनों के अंदर एक सघन अभियान चलाकर अंतरराष्ट्रीय ड्रग रैकेट ( international drug racket ) का भंडाफोड़ किया। डीआरआई ने इस मामले में दो अफ्रीकी नागरिक सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। डीआरआई की इस कार्रवाई से ड्रग तस्करों के बीच हड़कंप की स्थिति है।

Investigations revealed that this syndicate had cleared multiple consignments of cocaine in the past and the total quantity of cocaine smuggled by the same modus operandi was over 3.3 kgs since August 2020, having a market value of over Rs 20 Crores. https://t.co/lFBCuWBjBZ