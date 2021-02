ड्रग पेडर चिनकू पठान हिरासत में बीमार, अस्पताल में कराया भर्ती

महाराष्ट्र। ड्रग पेडलर चिनकू पठान हिरासत में बीमार पड़ गया, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसे 20 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। अधिकारियों की ओर से ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है। जानकारी के अनुसार उसने तबियत खराब होने की बात सामने रखी थी। जिसके बाद उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मौजूदा समय में मुंबई पुलिस औ एनसीबी ड्रग्स के मामलों पर ज्यादा सख्ती बरतती हुई दिखाई दे रही है।

Maharashtra: Drug peddler Chinku Pathan who was arrested on January 20 has been admitted to hospital after he fell ill in custody.