नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने विदेशी मूल के तीन लोगों को कोकीन के साथ गिरफ्तार किया है। बता दें कि गिरफ्तार लोगों में दो ब्राजील और एक नाइजीरिया का निवासी है। इन तीनों से एनसीबी ने 10 करोड़ रुपए का लिक्विड कोकीन जब्त किया है।

कंडोम में छिपाया गया था कोकीन

एनसीबी के जोनल निदेशक माधो सिंह ने बताया, ''कोकीन को कंडोम में पैक करने के बाद टिन में छिपाया गया था। इस धर-पकड़ में एक नाइजीरियाई को दिल्ली में कार्टेल से भी गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं, इस गिरोह के अन्य लोगों की तलाश जारी है।'' माधो ने बताया कि दोनों ब्राजील निवासी तस्करों के पास से जो पासपोर्ट मिला है, उसमें मौजूद विवरण के मुताबिक दोनों पिछले साल जून में ब्राजील से भारत आए थे।

Delhi: 2 Brazilians and one Nigerian arrested by Narcotics Control Bureau

(NCB), 2.650 litres of liquid cocaine seized.