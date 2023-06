Crime News: गुड़गांव में DU स्टूडेंट और उसके दोस्त को 6 लोगों ने जमकर पीटा, मामला दर्ज

Crime News: गुडगांव के डीएलएफ फेज 1 इलाके से बुधवार को दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक छात्र और उसके दोस्त के मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने 6 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है।

DU student and his friend thrashed by 6 men in Gurgaon