दिल्ली पुलिस हेडक्वॉर्टर पर छात्राओं का विरोध प्रदर्शन, गुब्बारे में स्पर्म फेंकने की दूसरी घटना आई सामने

नई दिल्ली: कथित तौर पर होली के मौके पर गुब्बारों में स्पर्म भरकर लड़कियों को मारने वाली घटना ने राजधानी दिल्ली को शर्मसार कर दिया है। इस घटना को लेकर गुरुवार को दिल्ली पुलिस हेडक्वॉर्टर पर भारी संख्या में डीयू की छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में छात्राओं के साथ-साथ कई कॉलेजों की टीचर भी शामिल थीं।

पुलिस हेडक्वॉर्टर पर किया विरोध प्रदर्शन

खबरों के मुताबिक, जीसस एंड मैरी कॉलेज की छात्राओं ने इस घटना को लेकर दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर पर विरोध प्रदर्शन किया है। इन छात्राओं का गुस्सा उबाल पर इसलिए है क्योंकी मंगलवार को ऐसी ही एक और घटना दिल्ली के अमर कॉलोनी इलाके में ही घटी, जब डीयू की एक छात्रा पर बस में सफर करने के दौरान स्पर्स से भरे गुब्बारे फेंके। हाथों में पोस्टर-बैनर लिए इन लड़कियों की मांग है कि दिल्ली पुलिस इस मामले में जांच करे और आरोपियों को सजा दे। इतना ही नहीं होली के मौके पर किसी अजनबी का लड़कियों को गुब्बारे मारना अस्वीकार्य हो। फिलाहल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।

पिछले 2 दिन में 2 बड़ी घटनाएं

आपको बता दें कि पिछले 2 दिनों में लड़कियों पर स्पर्म से भरे गुब्बारे फेंकने के 2 मामले सामने आ चुके हैं। अमर कॉलोनी जैसे पॉश इलाके में पहले तो ऐसी घटना सामने आई, जहां लेडी श्रीराम कॉलेज की एक लड़की पर मनचलों ने स्पर्स से भरा गुब्बारा दे मारा। पीड़ता नॉर्थ की बताई जा रही थी। इसके बाद मंगलवार को अमर कॉलोनी इलाके में ही बस सफर करने के दौरान डीयू की एक और छात्रा पर वीर्य से भरे गुब्बारे फेंके गए। हैरानी की बात ये है कि दूसरे मामले में छात्राओं पर ये गुब्बारा एक लड़की ने फेंका है। लड़की के परिवार वालों ने छात्राओं से लिखित तौर पर माफी मांगी है।

पिछले दिनों नॉर्थ ईस्ट की एक छात्रा ने सोशल मीडिया पर शेयर की घटना

दिल्ली में मनचलों ने डीयू के लेडी श्रीराम की दो छात्राओं पर वीर्य से भरा गुब्बारा फेंका। पीड़िता ने इस घटना को इंस्टाग्राम पर शेयर किया। छात्रा की पोस्ट के मुताबिक, मैं अमर कालोनी मार्केट में अपने एक मित्र के साथ एक कैफे में दोपहर लंच के लिए गई थी, जब मैं शाम 5 बजे रिक्शे से वापस आ रही थी तो कुछ लोगों ने मुझ पर गुब्बारा फेंक कर मारा। वो गुब्बारा मेरे हिप्स पर लगा, इसके बाद मैंने महसूस किया कि कुछ गीला पदार्थ मेरे कपड़ों पर चिपका हुआ है। उन्होंने उस समय इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन सूखने के बाद काले कपड़े पर सफेद दाग उभर आए। मैं अनुमान नहीं लगा सकी कि असल में यह क्या था। उसमें एक अजीब तक की गंध आ रही थी ये साफ था कि वो पानी नही है। जब मैं अपने हॉस्टल लौटी तो मेरी एक फ्रेंड ने स्पर्म फेंकने की बात बताई।

I was in bus & hit by group of men from outside. Not embarrassed but it was disgusting. Horrible to see humanity has degraded. Being strangers when you hit me with something like semen it's unacceptable & against my dignity: Student alleging she was hit by a semen filled balloon pic.twitter.com/hYZeinngWh