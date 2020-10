केरल गोल्ड स्मगलिंग केस में ED की बड़ी कार्रवाई, पूर्व मुख्य सचिव एम शिवशंकर गिरफ्तार

नई दिल्ली। केरल गोल्ड स्मगलिंग केस ( Kerala gold smuggling case ) में प्रवर्तन निदेशालय ( ED ) ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई की। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव सीएमओ एम शिवशंकर को गिरफ्तार कर सबको चौंका दिया है। एम शिवशंकर को गुरुवार को अदालत के सामने पेश किया जाएगा। पूर्व मुख्य सचिव सीएमओ शिवशंकर को केरल गोल्ड स्मगलिंग केस में तिरुवनंतपुरम के एक आयुर्वेद अस्पताल से हिरासत में ले लिया ।

Enforcement Directorate arrests former Chief Secretary of the Kerala CMO M Sivasankar, in connection with the Kerala gold smuggling case. He will be produced the court tomorrow. https://t.co/770bF72mr3