केरल गोल्ड स्मगलिंग केस: चीफ मिनिस्टर तक पहुंची जांच की आंच, ईडी का निजि सचिव को नोटिस

नई दिल्ली। केरल गोल्ड स्मलिंग का मामला काफी हाई प्रोफाइल बनता जा रहा है। प्रवर्तन निदेशालय की जांच चीफ मिनिस्टर तक जा पहुंची है। इसके लिए ईडी की ओर से केरल के चीफ मिनिस्टर के निजी सचिव को पेश होने का नोटिस भेजा है। इस नोटिस के बाद पूरे चीफ मिनिस्टर ऑफिस में हड़कंप मच गया है। जानकारी के अनुसार मुमकिन है कि ईडी की जांच में चीफ मिनिस्टर भी लपेटे में आ सकते हैं। राजनीतिक गलियारों में मामला गर्म हो चुका है कि केरल की फिजा में जल्द ही कुछ फेरबदल देखने को मिल सकता है। विपक्षी पार्टियों की ओर से इस मामले में कुठ ज्यादा ही तुल दिया जा रहा है।

Enforcement Directorate issues notice to CM Raveendran, Additional Private Secretary of Kerala CM Pinarayi Vijayan to appear before it on November 27, in connection with the ongoing probe in Kerala gold smuggling case