JKCA घोटाला मामले में फारूक अब्दुल्ला से ED की पूछताछ जारी, 4 लोगों पर है गबन का आरोप

नई दिल्‍ली। जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूख अब्दुल्ला बुधवार को चंडीगढ़ स्थिति प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर पहुंचे। ईडी ने फारुक अब्‍दुल्‍ला को जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन (JKCA Scam ) मामले में पूछताछ के लिए बुलाया था।

बुधवार को जम्‍मू-कश्‍मीर के पूर्व मुख्‍यमंत्री फारूक तय समय पर चंडीगढ़ स्थित प्रवर्तन निदेशालय (ED) के दफ्तर पहुंचे। वहां पर ईडी के अधिकारी जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन (JKCA) में अनियमितताओं और घाटाले को लेकर नेशनल कॉन्‍फ्रेंस के नेता अब्‍दुल्‍ला से पूछताछ कर रहे हैं।

Former CM of J&K and National Conference leader Farooq Abdullah's questioning underway by Enforcement Directorate in Chandigarh in connection with Jammu & Kashmir Cricket Association (JKCA) irregularity scam case. pic.twitter.com/U6Zxgn6MRf