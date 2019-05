दिल्ली सरकार में मंत्री कैलाश गहलोत के भाई के घर ED का छापा, 1.46 करोड़ की संपत्ति जब्त

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय (ED) के छापे ने खलबली मचा दी है। ईडी ने दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत के भाई हरीश की 1.46 करोड़ मूल्य की संपत्तियां जब्त की है। गहलोत पर ये कार्रवाई विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) का उल्लंघन के तहत की गई है। जानकारी के मुताबिक हरीश गहलोत के पास संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में संपत्ति है।

दिल्ली और हरियाणा की संपत्ति जब्त

खिलाफ कार्रवाई विदेशों में संपत्ति रखने के लिए की गई है। ईडी के मुताबिक हरीश गहलोत ने FEMA के नियमों को दरकिनार कर दुबई में प्रॉपर्टी रखी थी। ईडी ने एजेंसी ने गहलोत की जिस प्रॉपर्टी को जब्त किया है वह दिल्ली के वसंत कुंज के रिहायशी इलाके में है। इसके अलावा हरियाणा के चौमा गांव में जमीन को भी जब्त किया गया है। एजेंसी ने कहा है कि भारत में जो संपत्ति जब्त की है, उसके बराबर के राशि की संपत्ति गहलोत ने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में हरीश रखी है। इसे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट की धारा 37-A को दरकिनार कर लिया गया है।

योगी का राहुल गांधी पर वार, शहजादा फेल हुआ तो शहजादी लेकर आ गई कांग्रेस

ED seizes flat in Vasant Kunj & land at Chauma Village, Haryana worth ₹ 1.46 crore of Harish Gahlot under section 37 of FEMA in a case for holding foreign asset equivalent to ₹ 1.46 crores in UAE.