अनंतनाग में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ में दो आतंकी ढेर

नई दिल्ली। बड़ी खबर जम्मू-कश्मीर ( jammu kashmir ) से आ रही है। अनंतनाग ( Anantnag ) के कोकरनाग में सुरक्षाब बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ लगातार जारी है। दोनों ओर से ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही है। इस मुठभेड़ में दो आतंकियों के मारे जाने की खबर है। इस घटना के बाद से इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है।

पढ़ें- पश्चिम बंगाल: BJP की विजय रैली पर TMC कार्यकर्ताओं ने किया बम से हमला

J&K: Exchange of fire between terrorists and security forces in Kokernag in Anantnag district.Further details awaited. pic.twitter.com/xTQyX6Jokb