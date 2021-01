वायु सेना और भारतीय रेलवे में एक फर्जी भर्ती रैकेट चलाने वालों का पर्दाफाश

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे रैकेट का पर्दाफाश किया है, जो वायु सेना और भारतीय रेलवे में भर्ती कराने के का झांसा देते थे। पुलिस ने इस मामले में वायु सेना के कर्मचारी समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस के अनुसार इन लोगों को लोगों को 2.70 करोड़ रुपए से ज्यादा का चूना लगाया है।

Two persons including a dismissed Indian Air Force Corporal were arrested for running a fake recruitment racket in Air Force & Indian Railways. They cheated people of more than Rs 2.7 Crores: Delhi Police