फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में दिनदहाड़े गोली मारकर लड़की की हत्या, अब परिजनों ने कहा- दोषियों का हो एनकाउंटर

नई दिल्ली। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे फरीदाबाद से सनसनीखेज मामला सामने आ रहा है। बल्लभगढ़ इलाके में एक लड़की को दिनदहाड़े सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। मृतक लड़की के परिजनों का कहना है कि दोषियों का एनकाउंटर किया जाए। वहीं, इस हत्या के खिलाफ लोगों में काफी आक्रोश है और जमकर सड़क पर प्रदर्शन भी किया गया है। गुस्साई भीड़ ने सड़क को जाम कर दिया है।

Haryana: Woman shot dead in broad daylight by a man in Ballabhgarh yesterday; accused arrested.



"He tried to forcibly make her sit in his car but she refused & then he shot her," says victim's father.



She had come to write her college exam when incident happened, says Police pic.twitter.com/aX5wT8R75z