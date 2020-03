पिता ने फेसबुक पर बेटी की शादी की फोटो पोस्ट की, लिखा- भगवान इन्हें हमेशा खुश रखें..., जानें फिर क्या हुआ

सीकर।

सुबह बेटा-बेटी की शादी की फोटो ( Son Daughter Weeding ) फेसबुक पर शेयर कर पिता ने लिखा। पितृ ऋण से मुक्त हुआ, भगवान इन्हें हमेशा खुश रखें...। फेसबुक पर सभी रिश्तेदारों ने कमेंट कर शादी की बधाइयां देना शुरू कर दिया था। कुछ समय बाद बधाइयाें की जगह पोस्ट पर शोक संदेश आने लगे। मामला राजस्थान के सीकर जिले का है, जहां भतीजी की शादी का कार्ड बांटने जा रहे बाइक सवार को लोक परिवहन बस ( Man Died After Hit by Lok Parivahan Bus ) ने कुचल दिया। उसकी मौके पर ही मौत ( Died in Road Accident ) हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया।

मां ने पढ़ने के लिए बोला तो बेटी ने फंदे से लटक कर दे दी जान, कमरे में इस हाल में मिला शव

सुबह आशीर्वाद, दोपहर काे मौत

जानकारी के अनुसार सीकर के वैशाली नगर निवासी कारोबारी शिशुपाल भास्कर 11 मार्च को होने वाली अपनी भतीजी की शादी कार्ड बांटने बाइक पर जा रहे थे। इसी बीच कटराथल के नजदीक तेज गति से आ रही लोक परिवहन बस ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। शिशुपाल ने 15 फरवरी को अपनी बेटी और 16 फरवरी को अपने बेटे की शादी की थी। बुधवार को सुबह ही उन्होंने अपने बेटे-बेटी की शादी की फोटो फेसबुक पर शेयर की थी। पोस्ट में उन्होंने लिखा- बेटे और बेटे की शादी, पितृ ऋण से मुक्त हुआ, भगवान इन्हें हमेशा खुश रखें...। और दोपहर को यह दर्दनाक हादसा हो गया। उनकी अचानक मौत से परिवार सदमे में है।

शोक संदेश के आने लगे कमेंट

फेसबुक पर शादी की पोस्ट के बाद सभी दोस्तों, रिश्तेदारों ने बेटे-बेटी की शादी संपन्न होने पर बधाइयां देने लगे। जैसे ही उनकी हादसे की सूचना मिली, तो पोस्ट पर शोक संदेश के कमेंट आने लगे। एक रिश्तेदार ने लिखा, जैसे यह पोस्ट नियति ने लिखी हो।