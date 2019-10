J-K सीमा पर PAK सेना की कायराना हरकत, कठुआ के नागरिक ठिकानों को निशाना बनाते हुए की फायरिंग

नई दिल्‍ली। भारत और पाकिस्‍तान अंतरराष्ट्रीय सीमा पर पाक सेना अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। एक बार फिर जम्मू-कश्मीर के हीरानगर सेक्टर के कठुआ में पाकिस्तान ने सीजफायर का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान रैंजर्स ने नागरिकों को निशाना बनाते हुए फायरिंग की है। पाक की ओर से जारी फायरिंग अभी तक सेना के किसी जवान के हताहत होने की सूचना नहीं है।

Jammu & Kashmir: Locals from Hiranagar sector in Kathua, say, "We live in constant fear due to heavy firing from across the border. We have to keep our families safe at all times. It is difficult to lead a normal life. We haven't received any help from local administration." pic.twitter.com/CpQc4N9JHN