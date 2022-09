दिल्ली की 'थप्पड़बाज' दारोगा बहू की बढ़ी मुश्किल, बुजुर्ग ससुर से की थी मारपीट

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दारोगा और थप्पड़बाज बहू को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल थप्पड़बाज बहू के खिलाफ बड़ा एक्शन लेते हुए एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आरोप है कि चंचल नाम की इस एएसआई ने अपने ही बुजुर्ग ससुर की बेरहमी से पिटाई की थी।

राजधानी दिल्ली के लक्ष्मीनगर में बुजुर्ग ससुर की बेरहमी से पिटाई करने वाली असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर (ASI ) बहू को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। इस मामले में पुलिस ने ASI के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। दरअसल इस आरोपी ASI का वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो में थप्पड़बाज दारोगा अपने बुजुर्ग ससुर को एक के बाद एक कई थप्पड़ मारती दिखाई दे रही है। इस घटना को लेकर लोगों में खासा गुस्सा है। खास बात यह है कि, जिस वक्त ये घटना हुआ उस दौरान वहां लोकल पुलिस भी मौजूद थी।

