दिल्ली: अक्षरधाम मंदिर के पास कार सवार बदमाशों ने पुलिस पर की फायरिंग

नई दिल्ली। दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर के पास बदमाशों की ओर से पुलिस पर फायरिंग की खबर है। यहां पुलिस ने बदमाशों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया था। लेकिन बदमाशों ने पुलिस की गाड़ी पर ही फायरिंग शुरू कर दी। बता दें कि बदमाश कार में सरवार थे।

जानकारी के मुताबिक, बदमाशों की ओर से हुई फायरिंग के बाद पुलिस ने भी उन पर जवाबी गोलियां चलाई। लेकिन बदमाश फायरिंग के बाद गीता कॉलनी की तरफ भाग गए। फिलहाल पुलिस उन्हें पकड़ने में लगी है।

#Visuals from Delhi: 4 unidentified assailants, in a four-wheeler, fired at police team near Akshardham temple this morning. The police team had asked them to stop their vehicle when they resorted to firing and later managed to escape. No injuries reported. More details awaited. pic.twitter.com/RC7EIIfP2P