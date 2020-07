घरवालों के खिलाफ जाकर Couple ने रचाई शादी, लेकिन दुल्हन के परिजनों ने बिछा दी लाशें

नई दिल्ली। हर मां-बाप की इच्छा होती है कि वह अपने बच्चों की शादी ( Marriage ) काफी धूमधाम से करें। हालांकि, कई बार मां-बाप की मर्जी के बगैर भी बच्चे शादी कर लेते हैं। कई बार बाद में पेरेंट्स अपनी रजामंदी देते हैं तो कुछ पेरेंट्स बच्चों से दूरी भी बना लेते हैं। लेकिन, कर्नाटक ( karnataka ) से ऐसा मामला सामने आया है, जिसने सनसनी मचा दी है। बताया जा रहा है कि यहां एक प्रेमी-युगल ( Couple ) ने मां-बाप ( Parents ) की मर्जी के खिलाफ शादी रचा ली। लेकिन, बाद में दुल्हन ( Bride ) के परिजनों ने लड़के पक्ष की पांच लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी।

दुल्हन के रिश्तेदार ने पांच लोगों की कर दी हत्या

जानकारी के मुताबिक, मुनेश ( Munesh ) और मंजुला ( Manjula ) नामक प्रेमी जोड़े ने करीब आठ महीने मां-बाप के खिलाफ जाकर शादी ( Marriage ) कर ली थी। पुलिस का कहना है कि दोनों कर्नाटक के रायचूर ( ईaichur ) जिले के सिंगनूर ( Singanoor ) पहुंचे थे, जो मुनेश का घर है। इस बात की जानकारी मंजुला के परिजनों को लगा गया। उन्होंने दोनों धमकी दी। इसके बाद दोनों ने थाने में जाकर शिकायत ( FIR ) दर्ज करा दी। इस बात से दुल्हन के परिजन नाराज हो गए और मुनेश के घरवालों पर हमला बोल दिया। बताया जा रहा है कि दुल्हन के परिजन ने कथिर तौर पर पांच लोगों की बेहरमी से हत्या कर दी। जबकि, कुछ लोग घायल भी बताए जा रहे हैं।

हत्याकांड में पांच लोग गिरफ्तार

पुलिस का कहना ( According to Police ) है कि मंजुला के रिश्तेदारों ( Relatives of Manjula ) ने पहले दंपत्ति की जमकर पिटाई। इसके बात मुनेश के माता-पिता, दो भाइयों और एक बहन की हत्या कर दी गई। वहीं, वहीं, मुनेश की दो और बहनें इस हमले में गंभीर रूप से घायल हो गई हैं, जिन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। कर्नाटक पुलिस ने इस मामले में पांच लोगों को फिलहाल गिरफ्तार ( Five People Arrested in Murder Case ) किया है और उनसे पूछताछ जारी है। बताया जा रहा है कि यह घटना शनिवार रात को घटी है। दरअल, आठ महीने पहले मुनेश और मंजुला ने भाग कर शादी की थी। जिससे उनके परिजन काफी नाराज थे। लेकिन, जब वे लौटे तो इतनी बड़ी घटना घट गई। वहीं, इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच हुआ है। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। वहीं, इस मामले में अभी ज्यादा जानकारी देने से इनकार किया गया है।